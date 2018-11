Loftleiðir admite manter interesse na Azores Airlines

Apesar do cancelamento pelo Governo dos Açores do concurso para a venda de 49 por cento do capital da Azores Airlines, a companhia Loftleiðir Icelandic, do grupo Icelandair, a única interessada nesta compra, considera que cumpriu com as condições do concurso e admite voltar a manifestar interesse pela companhia açoriana, caso o concurso volte a ser aberto com novas condições.



Em declarações à revista ‘Viðskiptablaðið’, uma publicação semanal islandesa dedicada aos negócios, o diretor de vendas e marketing da Loftleiðir Icelandic, Erlendur Svavarsson, afirmou que a empresa cumpriu as condições do concurso, mas “precisávamos de dados adicionais, que ainda não tínhamos recebido quando foi decidido o cancelamento”.







