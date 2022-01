Ljubljana ou Birkirkara no caminho do Santa Clara, Larne ou Aarhus no do Paços

O Santa Clara, que disputa pela primeira vez as competições europeias, terá ainda de superar o Shkupi, da Macedónia do Norte, na segunda ronda preliminar, a 22 e 29 de julho, para poder defrontar os eslovenos do Ljubljana ou os malteses Birkirkara na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de 2021/22.



A equipa do Paços, que teve entrada direta nesta fase, jogará a primeira mão a 05 de agosto e a segunda no dia 12, ficando à espera do embate da segunda pré-eliminatória da edição inaugural da prova, entre Larne, da Irlanda do Norte, e Aarhus, da Dinamarca, para conhecer o adversário.

Para os pacenses, que já disputaram jogos na antiga Taça UEFA e Liga Europa (qualificação e fase de grupos) e Liga dos Campeões (‘play-off’), será sempre um adversário inédito, por nunca se terem ‘cruzado’ com os norte-irlandeses ou com os dinamarqueses.

Nos adversários possíveis de Paços de Ferreira, o Aarhus disputou a fase de campeão na Dinamarca, na qual terminou em quarto, longe do campeão Brondby, enquanto o Larne teve desempenho idêntico na Irlanda do Norte, também em quarto, e muito atrás do Linfield.

A equipa, que na I Liga da época 2020/21 foi quinta classificada, procura chegar à fase de grupos da nova competição da UEFA, mas para isso tem de ultrapassar esta terceira pré-eliminatória, e, em caso de sucesso, também os ‘play-off’, com jogos a 19 e 26 de agosto.

Um cenário idêntico para o Santa Clara, sexto no campeonato, mas com os açorianos com menos experiência – é uma estreia nas competições europeias, visto que só disputaram a Taça Intertoto -, e a terem ainda de ultrapassar a segunda pré-eliminatória, com os macedónios do Shkupi.

Em caso de qualificação, a equipa de Daniel Ramos terá também adversários ‘desconhecidos’: o Ljubljana, terceiro na Liga da Eslovénia, ou o Birkirkara FC, quarto classificado no campeonato de Malta.

Esta será a época de estreia da Liga Conferência Europa, competição posicionada abaixo da Liga dos Campeões e da Liga Europa, em ordem de importância na hierarquia da UEFA.

A fase de grupos da Liga Conferência Europa integrará os 22 vencedores dos ‘play-off’ da competição e mais as 10 equipas derrotadas nos ‘play-off’ de acesso à Liga Europa.