Livre organiza plenário Primavera Europeia em Santa Clara

O Auditório da junta de freguesia de Santa Clara, em Ponta Delgada, é palco, no próximo sábado, pelas 16 horas, de um plenário levado a cabo pelo Livre/Açores, no âmbito do movimento europeu Primavera Europeia.

Nos últimos meses, o Livre tem construído o movimento europeu Primavera Europeia, com partidos e movimentos de vários países com quem partilham a luta pela democratização da União Europeia.



Segundo explica o partido em nota enviada à nossa redação, e porque a "Europa atravessa um período assustador, com o surgimento de movimentos extremistas que nos remetem para os tempos mais negros da nossa história recente. É sobretudo nestas alturas que é necessário agir e não perder a esperança, aliando-nos a democratas e progressistas por todo o continente. Acreditamos que a Europa é aquilo que fizermos dela".



Por isso, é preciso "procurar aliados que tenham objetivos comuns e que partilhem a luta pela democratização da União Europeia" e, numa altura em que se está a menos de uma das eleições europeias.



Desta forma, nas próximas duas semanas o Livre organiza, em várias cidades do país, plenários sobre a Primavera Europeia, onde além de perguntas e respostas sobre este movimento.