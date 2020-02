Lista de Rio ao Conselho Nacional elege 21 membros e a apoiada por Montenegro 16

De acordo com informações avançadas à Lusa, a lista mais votada foi a de Rio, que tem como número um o eurodeputado Paulo Rangel, tendo obtido 249 votos do total de 867 votantes (28,7% dos votos expressos)

Seguiu-se a lista M, encabeçada pelo presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, com 191 votos (22%).

No último Congresso, em 2018, a que concorreram oito listas ao Conselho Nacional, Rio conseguiu 34 dos 70 eleitos, mas depois de construir uma lista de unidade com o então candidato derrotado Pedro Santana Lopes.

Empatadas com nove mandatos (102 votos) ficaram as listas B, de Carlos Eduardo Reis, deputado por Braga, - que já disse que será “solidário” com o líder Rui Rio - e a V, do líder da distrital do PSD, Bruno Vitorino, que apoiou o ex-candidato à liderança Miguel Pinto Luz.

Segue-se a lista X, composta na totalidade por sociais-democratas abaixo dos 35 anos, encabeçada pelo líder da JSD Coimbra José Miguel Ferreira, com sete mandatos (80 votos), e da J, de Joaquim Biancard Cruz (que integra o deputado Duarte Marques e a eurodeputada Lídia Pereira), com cinco conselheiros (63 votos).

A lista F de Alexandre Barros Cunha conseguiu dois lugares no Conselho Nacional (23 votos), enquanto a E liderada por Tiago Sá Carneiro (apoiante de Pinto Luz) e a D do antigo líder da distrital de Setúbal Luís Rodrigues elegeram apenas o primeiro nome de cada lista (com 16 e 15 votos, respetivamente)

De fora do Conselho Nacional, ficou Maria José Cruz, das Mulheres Sociais-Democratas de Lisboa, que, com nove votos, não foi eleita.

Nesta eleição, feita pelo método de Hondt, votaram 867 delegados, tendo nove optado pelo voto branco e oito pelo nulo.

O Conselho Nacional é o órgão máximo do partido entre Congressos e representa, habitualmente, as várias sensibilidades do PSD.