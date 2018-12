Lisboa e Porto são hoje palco de marcha internacional pelo clima

As mais lidas

No Porto, a concentração começa às 14:30 junto à Capela das Almas e dirige-se depois em marcha para a Praça da Batalha.

Em Lisboa, a concentração para a marcha começa às 13:00 no número 129B da Avenida da Liberdade, em frente da sede da empresa petrolífera Australis, que tem contratos ativos em Portugal.

Por trás da marcha Climate Alarm, convocada através do Facebook, está a ideia de que "as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris não são acatadas por nenhum dos países aderentes", como se lê na convocatória da marcha divulgada naquela rede social.

