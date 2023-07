Lisboa ativa centro de coordenação municipal para acompanhar ao "detalhe" funcionamento da cidade

Numa visita ao espaço, junto ao Parque Eduardo VII, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que o CCOM vai “coordenar a dimensão cidade” e está “sempre articulado” com os planos do Governo para a JMJ, através de “um oficial de ligação”.

Instalado numa sala do Pavilhão Carlos Lopes, o CCOM é coordenado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e integra, em permanência, representantes de todos os serviços da Câmara Municipal de Lisboa, inclusive forças de segurança e emergência, assim como as entidades externas empenhadas na JMJ, para assegurar a resposta às necessidades decorrentes da realização deste evento.

“Obviamente que há aqui uma parte nacional e isso é responsabilidade do Governo, mas, como presidente da câmara, quero ter a certeza de que a cidade e aquilo que é a dimensão na cidade dessa coordenação está a funcionar”, declarou Carlos Moedas.

O autarca recordou que a primeira experiência de ativação do CCOM no mandato 2021-2025 foi aquando da ocorrência de cheias na cidade, em dezembro de 2022, em que ficou demonstrada a capacidade do município de reagir em momentos difíceis.

“Aqui estamos a planear, a planear para que esses momentos não aconteçam”, afirmou o presidente da câmara, referindo que o CCOM vai acompanhar ao “detalhe” o funcionamento da cidade, para responder ao que é necessário para a cidade funcionar todos os dias durante a JMJ.

Acidentes na rua, buracos na estrada, problemas no espaço público ou ocorrências na área da saúde são situações que serão acompanhadas pelo CCOM, apontou Carlos Moedas, adiantando que estará na coordenação geral com o vice-presidente da câmara, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), contando com a participação dos vereadores responsáveis pelos diversos pelouros, “disponíveis 24 horas por dia”.

No Pavilhão Carlos Lopes, o CCOM encontra-se a funcionar desde hoje, tendo já ocorrido um ‘briefing’ inicial com as diversas entidades que o integram, e estará operacional 24 horas por dia durante a JMJ, prevendo-se que seja desativado (salvo alguma ocorrência) no dia 07 de agosto, às 08:00.

Relativamente à coordenação nacional, que é responsabilidade do Governo, o autarca de Lisboa disse que fala “quase todos os dias” com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelando que o governante decidiu na quinta-feira, ao fim da tarde, ir ver “sozinho” o palco-altar no Parque Tejo.

Dos serviços municipais, o CCOM integra 13 entidades: Unidade de Missão da JMJ, o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), Polícia Municipal (PM), Direção Municipal de Higiene Urbana (DMHU), Direção Municipal de Manutenção e Conservação (DMMC), Unidade de Coordenação Territorial (UCT), Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia (DMAEVCE), Divisão de Organização de Eventos e Protocolo (DOEP), Departamento de Estruturas de Proximidade e Espaço Público (DEPEP), Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa (CGIUL), Direção Municipal de Mobilidade (DMM), Departamento de Marca e Comunicação (DMCom) e Departamento de Sistemas de Informação (DSI).

O CCOM tem ainda representantes de 17 entidades externas, a convocar presencialmente em função das características técnicas ou operacionais de cada situação que se apresente, inclsuive Comité Organizador Local (COL), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), corpos de bombeiros voluntários da cidade e autoridade local de saúde.

Outras das entidades externas são a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), E-Redes, Lisboa Gás, Águas do Atlântico, Comboios de Portugal (CP), Transtejo/Softlusa, Carris, Metropolitano de Lisboa, Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), PSP COMETLIS, PSP – Divisão de Trânsito e Autoridade Marítima.

Este centro de coordenação da cidade junta também representantes das juntas de freguesia de Lisboa, que participarão consoante as necessidades.

Questionado sobre a contratação por ajuste direto para serviços associados à JMJ, o presidente da Câmara de Lisboa disse que o município deu o exemplo, porque “sempre que possível” fez a consulta a várias empresas antes de adjudicar, assim como vários contactos, inclusive com o Tribunal de Contas, “para que tudo seja visto ao milímetro”, assegurando que “a transparência será total”.

Carlos Moedas lembrou que tomou posse em 18 de outubro 2021, pelo que o tempo de preparação do evento justificou o recurso à contratação por ajuste direto para ter tudo pronto: “Senão, não estávamos aqui, ou seja, nós temos que também ter aqui algum realismo na vida pública”.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, com a presença do Papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.