Lira Açoriana em concerto no Teatro Micaelense

O programa reflete a evolução que os jovens músicos da ORLA fizeram ao longo dos quatro estágios realizados durante o biénio 2017-2018.



Assim, a Orquestra assinala o centenário do nascimento de Leonard Bernstein, incluindo no programa orquestrações para sopros de algumas das suas composições, refere nota de imprensa.



À semelhança do que foi acontecendo nos programas anteriores, também a música portuguesa marca presença, com a obra de um compositor da ilha de São Miguel, Rogério Medeiros, e do jovem compositor Alexandre Almeida, a quem foi atribuída uma menção honrosa no V Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes-Graça 2015 e que foi vencedor do V Concurso Nacional de Composição Banda Sinfónica Portuguesa 2016.



Como as ilhas, em geral, são um terreno inspirador para muitos criadores, a ORLA encerra o concerto com música inspirada noutra ilha, o Chipre, numa visão da compositora americana Carol Barnett.