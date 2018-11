Lions Clube de São Miguel organizam caminhada pela diabetes

As mais lidas

A luta contra a Diabetes é "uma das nossas causas globais. A diabetes é uma das doenças mais perversas e crescentes no mundo de hoje, afetando pessoas de todas as raças, níveis sociais e idades", referem em nota.

Previsto para as 11h45 está uma aula de zumba a decorrer nas varandas de pilatos, nas Portas do Mar.

A caminhada que começa pelas 10h30, com a concentração a ter lugar nas Portas da Cidade, em Ponta Delgada. A partir das 10h45 tem início a caminhada, que irá ter um percurso entre: Portas da Cidade - Forno da Cal - Porta das Cidade.

O Lions Clube de São Miguel vai organizar uma caminhada pela diabetes, em Ponta Delgada, no próximo sábado, dia 10 de novembro, a partir das 10h30.

