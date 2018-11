Linhas C e D dos mini bus funcionam nos feriados de 1 e 8 de dezembro

As linhas C e D da rede mini bus de Ponta Delgada estarão a funcionar nos feriados de 1 e 8 de dezembro (sábados). O objetivo é incentivar os cidadãos a consumir no comércio tradicional da cidade.

De acordo com nota da autarquia, depois de conversações com a empresa concessionária, a Câmara Municipal de Ponta Delgada decidiu assumir os custos extra com o funcionamento das duas linhas que funcionam aos sábados também nos feriados de 1 e 8 de dezembro.

O intuito de trazer uma maior dinâmica à cidade nos dias acima mencionados, servindo, ao mesmo tempo, os utentes que frequentemente utilizam este meio de transporte.

Recorde-se que, aos sábados, estão em funcionamento as Linhas C e D, entre as 08h30 e as 13 horas, circulando de hora a hora.