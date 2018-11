Linha S.O.S. Criança aposta na prevenção junto de alunos do 3º ciclo da Região

O Instituto de Apoio à Criança nos Açores, vai retomar as sessões de divulgação da Linha S.O.S. Criança, nas escolas Básicas/Integradas e secundárias da ilha de São Miguel, bem como irá alargar, este ano letivo, às restantes ilhas do Arquipélago.

No presente ano letivo, irá ser dado enfoque às turmas do 3º ciclo isto porque, “após avaliações consecutivas sobre o impacto/resultados obtidos junto deste grupo-alvo, concluiu-se que esta faixa etária da pré-adolescência e adolescência (crianças entre os 12 e os 16 anos) estaria mais a descoberto deste tipo de abordagem”, refere nota de imprensa.





O principal objetivo, “prende-se com a promoção da participação ativa destes adolescentes e jovens perante toda e qualquer situação que lhes diga respeito, e acima de tudo que conheçam os meios de que dispõem para agir em situações em que sintam que, de alguma forma, os seus direitos não lhes estejam a ser devidamente assegurados”.





A promoção da participação e do envolvimento destes pré-adolescentes e adolescentes em determinados assuntos, quer sejam da esfera pessoal, familiar, e comunitária, “torna-se cada vez mais necessária na medida em que este é um passo fundamental no alcance do seu desenvolvimento enquanto cidadãos ativos e participativos e também enquanto agentes da sua própria mudança”, diz o comunicado do IAC-Açores.





Para tal, o IAC-Açores pretende realizar, junto deste público, uma intervenção de carácter preventivo e reativo porque “para além de fomentarmos o conhecimento necessário para que possam estar prevenidos, atentos e sensibilizados para determinadas situações,





Refira-se que a Linha S.O.S. Criança existe nos Açores desde 1993. Este serviço do Instituto de Apoio à Criança – Açores, apesar de sedeado na ilha de São Miguel, estende toda a sua atuação pelas restantes ilhas.





A Linha S.O.S. Criança é um serviço de carácter anónimo e confidencial que permite às crianças, adolescentes e jovens, que estejam numa situação de vulnerabilidade, a sua auscultação num ambiente considerado seguro e protegido.





Por se tratar de um serviço de atendimento público, é dirigido também às famílias, a profissionais e a todas as pessoas que partilhem do interesse de salvaguardar o bem-estar de todas as crianças, bem como aos que demonstrem motivação perante todo e qualquer assunto relacionado com a temática da infância e juventude.