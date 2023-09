Limpeza da Lagoa das Sete Cidades concluída em duas semanas

O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, revelou que os trabalhos de reposição da normalidade nas margens da Lagoa das Setes Cidades deverão ficar concluídos nas próximas duas a três semanas.

Segundo Alonso Miguel, que visitou os trabalhos a decorrer nas margens da Lagoa das Sete Cidades, os materiais acumulados nas margens da Lagoa das Sete Cidades surgiram na sequência da intempérie verificada no passado dia 20 de agosto, tendo garantido que os trabalhos de limpeza começaram com a maior celeridade e estarão “concluídos no espaço de duas a três semanas”.

“Tendo os impactos mais severos ocorrido nas freguesias dos Remédios da Bretanha, Santo António, Ajuda da Bretanha, Capelas, Ginetes e Mosteiros, no concelho de Ponta Delgada, naturalmente, a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas colocou a prioridade dos seus esforços mais imediatos na resolução dos problemas verificados nessas freguesias, sendo que a grande quantidade de materiais arrastados e depositados em grotas a montante dos aglomerados populacionais dessas freguesias, aumentava consideravelmente o risco a que as populações estariam sujeitas em caso de novas ocorrências”, revelou Alonso Miguel.

Segundo o governante, “a totalidade das equipas operacionais dirigidas pela Direção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos, incluindo a das Sete Cidades, foi estrategicamente mobilizada para as necessárias intervenções nessas freguesias, atendendo à urgência na resolução das situações mais preocupantes”.

O responsável pela pasta do Ambiente asseverou que “parte da equipa operacional das Sete Cidades já se encontra de regresso e a promover as intervenções naquela zona desde segunda-feira passada”.

“Para além disso, logo no dia 23 de agosto, ou seja, três dias depois da intempérie, e com recurso a contratação de serviço externo, deu-se início à intervenção para desobstrução e limpeza da bacia de retenção grande das Sete Cidades, visando reduzir o risco de novas ocorrências, sendo que esse procedimento já está concluído”, revelou.

Alonso Miguel avançou ainda que a bacia de retenção do Canto dos Carneiros estava completamente limpa antes da intempérie, sendo que, neste momento, decorre novamente o trabalho de limpeza dado que foram arrastados volumes consideráveis de materiais resultantes de derrocadas verificadas na zona das Criações e da Grota do Inferno, assim como grandes quantidades de madeira proveniente dos cortes florestais.