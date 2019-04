Lille empata em Toulouse e entrega título ao Paris Saint-Germain

O Lille, segundo classificado da liga francesa de futebol, concedeu este domingo um empate 0-0 no terreno do Toulouse, em jogo da 33.ª jornada, permitindo ao Paris Saint-Germain sagrar-se bicampeão, a cinco rondas do final da prova.

Depois de ter goleado por 5-1 os parisienses na ronda anterior, o Lille, que contou com os portugueses José Fonte e Rafael Leão de início e Rui Fonte como suplente utilizado, no segundo tempo, não teve ‘arte’, nem ‘engenho’ para ultrapassar o 15.º colocado da ‘Ligue 1’.

O triunfo dos ‘dogues’ era o único resultado que impediria o PSG de revalidar imediatamente o título, agora sob o comando técnico do alemão Thomas Tuchel, que, assim, confirmou a conquista do oitavo troféu de campeão do clube parisiense, o sexto nos últimos sete anos.

O PSG vai entrar hoje em campo às 20:00 (hora de Lisboa), para receber o Mónaco, já com a certeza de que não pode ser desalojado da liderança, independentemente do desfecho do jogo com a equipa monegasca, treinada pelo português Leonardo Jardim, e dos restantes cinco até ao fim da época 2018/19.

Também hoje, o Nantes, 13.º classificado, venceu por 3-2 na receção ao Amiens, com dois golos do maliano Kalifa Coulibaly e um de Valentin Rongier, enquanto o colombiano Juan Otero e Cheick Timite anotaram os tentos dos visitantes, que ocupam o primeiro lugar acima da ‘linha de água’, atrás do Mónaco.