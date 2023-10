Liliana Sousa vence eleições para a Ordem dos Nutricionistas

Ao cargo de bastonário, de um total de 1.858 votos, a lista B obteve 49,4% (917 votos) e a lista A ficou com 48,5% dos votos (901).

Entre os 4.199 eleitores, a abstenção foi de 55,8%.

Com uma diferença de 16 votos, Liliana Sousa, com carreira no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, sucede como bastonária a Alexandra Bento.

Alexandra Bento é casada com o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, situação que provocou polémica quando em 2022 Pizarro assumiu funções, por poder estar em causa conflito de interesses.

O ministro recusou então esse conflito de interesses, dizendo que a tutela da Ordem das Nutricionistas estava delegada à secretária de Estado da Promoção da Saúde.

No seu programa eleitoral, a lista de Liliana Sousa defende, entre outras medidas, o reforço da qualidade da formação de nutricionistas, com a Ordem a colaborar nos processos de acreditação e avaliação de licenciaturas que permitem acesso à profissão, e a definição de critérios mínimos para aceder ao estágio à Ordem.

Quer ainda trabalhar na valorização das carreiras de nutricionista e na criação da carreira especial de nutricionista na Administração Pública.

Para o Conselho Jurisdicional ganhou a lista A com 49,5% dos votos e a lista B teve 48,7%.

Ao Conselho Geral, um órgão plenário, a lista A teve 935 mandatos (338 no Norte, 185 no Centro, 262 em Lisboa, 45 no Alentejo, 54 no Algarve, 26 nos Açores e 25 na Madeira) e a lista B 891 mandatos (388 no Norte, 148 no Centro, 195 em Lisboa, 36 no Alentejo, 43 no Algarve, 37 nos Açores e 44 na Madeira).