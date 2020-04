Liga Mundial de Surf adia ou cancela todos os eventos até fim de junho

“Devido à evolução contínua da pandemia da Covid-19, a WSL está a adiar ou cancelar todos os eventos, em todos os níveis da competição, até ao fim de junho. A WSL continuará a monitorizar a situação e tomará mais decisões no início de junho”, informou o organismo, em comunicado.

A WSL, que tutela as competições profissionais da modalidade, tinha inicialmente adiado as provas que decorriam até final de março e depois suspendido a realização de todas as outras até 31 de maio, prolongando agora esse estado por mais um mês.

O diretor-executivo da WSL, Erik Logan, assume que é uma “questão muito aberta” saber onde e quando as competições vão regressar, contudo garante que o organismo vai “continuar a trabalhar” com os governos, autoridades mundiais de saúde e comunidades locais para que essa data possa ser o quanto antes.

O dirigente destacou a inevitabilidade do adiamento do Oi Rio Pro e deixou para o 1 de junho as decisões quanto ao Championship Tour.

As etapas portuguesas do Caparica Surf Fest Pro, de 30 de março a 4 de abril, e do Longboard Pro Espinho, de 28 de março a 5 de abril, já tinham sido afetadas pela Covid-19.

Erik Logan disse ainda que esta paragem permitiu à WSL preparar o futuro, com alterações para 2021 do Championship Tour, Challenger Series e Qualifying Series.

A partir de 2021, os títulos mundiais de mulheres e homens serão decididos em um único dia de competição no último dia da temporada do Championship Tour, com os melhores surfistas a lutar pelos títulos num novo formato de ‘surf-off’, cujo desenho final resultou de uma colaboração entre os surfistas, parceiros e a WSL.

“Quanto mais trabalhamos nessa transformação, mais ficamos empolgados e ficou claro que esta pausa nos permitiu, realmente, ver que agora é a hora de acelerar essas mudanças”, congratulou-se.