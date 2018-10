Liga de Clubes autoriza a abertura de mais 2 mil lugares no estádio de São Miguel

A Liga de Clubes, que realizou uma vistoria ao estádio de São Miguel, decidiu autorizar a abertura de mais 2 mil lugares, passando o estádio a contar com 10 mil lugares, ao longo da temporada.

Assim, refere comunicado do clube, os setores 13, 16 A e 17 da bancada 'Açores' estarão, a partir de amanhã,quinta-feira, dia 1 de novembro, disponíveis para venda.





A sede do clube estará aberta amanhã (quinta-feira) das 9 horas até às 17 horas para todos aqueles que ainda não conseguiram adquirir bilhetes.

Refira-se que o Santa Clara recebe o Sporting no domingo pelas 16h30.





As duas equipas estão separadas por apenas dois pontos, com o Sporting em quinto lugar, com 16 pontos, e o Santa Clara em sexto, com 14.