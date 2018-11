Liga convoca concentração de protesto dos bombeiros na Praça do Comércio em Lisboa

As mais lidas

“Se não resultarem, nós vamos realizar um congresso extraordinário, até meados de 2019, e aí definirmos as grandes estratégias em relação ao que vai ser o relacionamento com o Governo português”, afirmou.

“Vamos levar para lá mais de dois ou três mil bombeiros para definirmos o que é que vamos fazer, se vamos participar no dispositivo de combate a incêndios, se vamos receber membros do Governo nos nossos eventos, não dar, nem receber informação da Autoridade (ANPC)”, concretizou Jaime Marta Soares.

As formas de luta ficaram decididas na reunião e, além da concentração de protestos, contemplam ainda a recusa de participação em exercícios ou iniciativas determinadas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) ou pelo Governo.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, afirmou hoje que os bombeiros não vão “admitir em circunstância alguma que estas reformas de legislação sejam efetivamente implantadas e impostas” e ameaçou fazer guerra contra o Governo, antes do início dos trabalhos do Conselho Nacional.

A proposta do Governo prevê a criação cinco comandos regionais e 23 sub-regionais de emergência e proteção civil em vez dos atuais comandos distritais de operações e socorro.

A Liga dos Bombeiros Portugueses decidiu este sábado convocar para 24 de novembro uma concentração nacional de protesto na Praça do Comércio, em Lisboa, contra a proposta do Governo de reforma da Proteção Civil.

