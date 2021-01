Líder Sporting com teste difícil diante do Braga no primeiro jogo do ano da I Liga

A equipa mais consistente do campeonato teve triunfos complicados nas últimas duas rondas, frente a Farense (1-0), com um golo vitorioso a surgir em tempo de descontos e de penálti, e Belenenses SAD (2-1), sendo que, nesta ronda, terá pela frente o moralizado conjunto bracarense.

O Sporting de Braga, que soma 24 pontos, alcançou dois resultados volumosos – diante de Rio Ave (3-0) e Boavista (4-1), nos quais apontou sete golos e sofreu apenas um, visitando o Estádio José Alvalade com o objetivo de encurtar distâncias para o topo, ocupado pelos leões’, com 29, mais dois do que ‘encarnados’ e mais quatro do que ‘dragões’.

Para o primeiro desafio do ano 2021, agendado para as 18:00, existem dúvidas no lado ‘leonino’, nomeadamente na utilização do defesa central marroquino Zouhair Feddal, que continua a fazer tratamento a um traumatismo no joelho, apesar de já ter trabalhado no relvado.

O defesa Nuno Mendes, que já esteve às ordens de Rúben Amorim, após ter sido substituído no jogo com os ‘azuis’, e o avançado Jovane Cabral, a treinar sob vigilância médica, deverão estar aptos para o desafio de cartaz da prova.

Na equipa bracarense, os defesas Tormena, Bruno Viana e David Carmo, assim como o médio André Castro, todos infetados pelo novo coronavírus, são baixas certas, enquanto o lateral esquerdo Nuno Sequeira está em dúvida.

No domingo, são seis os encontros do campeonato, com o Benfica, após quatro triunfos consecutivos, a entrar em campo pelas 17:00, no reduto complicado do Santa Clara e com muitas baixas no plantel, principalmente devido à covid-19.

Os avançados Gonçalo Ramos e Haris Seferovic, o capitão de equipa Pizzi, e os defesas João Ferreira e Jardel estão todos infetados com o novo coronavírus e não podem fazer parte das escolhas de Jorge Jesus, tal como o castigado Nicolás Otamendi e os lesionados André Almeida e Gabriel.

Apesar de ter sido derrotado nos últimos dois encontros do campeonato, o Santa Clara ocupa a sétima posição, com 13 pontos, os mesmos de Moreirense, Nacional e Marítimo.

No mesmo dia, mas a partir das 21:00, o campeão FC Porto recebe no Estádio do Dragão o oitavo colocado Moreirense, que vem de um ciclo positivo de três jogos sem perder. Os centrais Pepe e Chancel Mbemba, ambos lesionados, não devem ser opção para o treinador Sérgio Conceição.

Horas antes, Famalicão, 12.º, com 11, e Tondela, 16.º, com nove, vão tentar regressar aos triunfos no confronto entre si, enquanto o Boavista, de Jesualdo Ferreira, também com nove, vai, igualmente, à procura de alcançar o primeiro triunfo desde que o técnico chegou ao Bessa, perante o ‘ressuscitado’ Marítimo.

Depois do desaire caseiro ante FC Porto (3-2), o quinto classificado Vitória de Guimarães pretende defender a posição, novamente em casa, frente ao Nacional, antes de Paços de Ferreira, que vem logo atrás dos minhotos, em sexto, com 19, receber o Rio Ave (13.º, com 11), já sem o treinador Mário Silva, despedido esta semana.

Na segunda-feira, o Gil Vicente recebe o Belenenses SAD e o lanterna-vermelha Portimonense mede forças com o Farense.