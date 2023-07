Líder do VOX diz que resultados "são muito más notícias"

Os conservadores do Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, venceram as eleições legislativas de domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

No seu discurso após a divulgação dos resultados, Abascal felicitou Feijóo, ao mesmo tempo que o responsabilizou pelo resultado dos socialistas, que reforçaram a sua votação.

"Feijóo ganhou as eleições como queria. E fê-lo não dependendo do VOX como também queria. Imaginamos, portanto que manterá a oferta" ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) para governar.

"Essa oferta que o Partido Socialista fez ao longo da campanha e que está por trás do branqueamento dos quatro anos de Governo de Pedro Sánchez", primeiro-ministro, prosseguiu Abascal.

Os resultados, adiantou, "são muito más notícias para muitos espanhóis", porque apesar de o líder do PSOE ter perdido as eleições, "ele pode bloquear uma investidura e, pior, Pedro Sánchez pode até ser investido com o apoio do comunismo, do separatismo golpista e do terrorismo".

E, acrescentou, "agora com mais capacidade de chantagem do que na anterior legislatura".

Na justificação dos resultados do VOX, acusou as sondagens de terem sido manipuladas.

"Estivemos lá durante toda a campanha a alertar para o perigo de algumas sondagens claramente manipuladas", acusou, apontando que "levaram alguns a vender a pelo do urso antes de caçá-lo".

A consequência foi "clara", ou seja, a "desmobilização", apontou.

O presidente do VOX asseverou ainda que está preparado para exercer a oposição e também para a repetição das eleições.