Líder do PSD/Açores defende parceria pública entre a região e a UMAR

José Manuel Bolieiro, que esteve reunido em Ponta Delgada com a direção da UMAR/Açores, considerou que "ainda é preciso conquistar muito para acabar com desigualdades”, tendo apontado a necessidade de combater a violência doméstica e sensibilizar a sociedade ”para acabar com a violência e denunciar os casos".

O dirigente partidário apontou a necessidade de valorizar o papel da mulher, tendo sustentado que, como revelam dados estatísticos, “ainda há uma discriminação remuneratória” no acesso ao trabalho entre mulheres e homens e às condições de chefia.

Daí, acrescentou, que seja necessário a adoção de políticas públicas que “ajudem a contabilizar o trabalho com a vida familiar”.

José Manuel Bolieiro comprometeu-se, se ganhar as eleições regionais deste ano, a apoiar as associações não governamentais como a UMAR/Açores na sua missão através da celebração de uma parceria apoiada com fundos públicos.

O presidente dos sociais-democratas declarou que estas são causas essenciais que “ainda não estão conquistadas” e, apesar de se “ter melhorado em alguns casos, ainda se está aquém do objetivo”, tal como referiu ter revelado a Pordata, que apontou uma diferença salarial de 18% entre homens e mulheres.