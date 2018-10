Líder do PAN/Açores reconduzido por mais dois anos

O militante Pedro Neves foi reeleito como porta-voz do PAN nos Açores para um novo mandato de dois anos, na sequência da eleição da nova Comissão Política Regional.

A lista agora eleita conta com 50% de membros de cada género, dando também destaque ao “equilíbrio e à representatividade das ilhas com órgãos anteriormente constituídos”.

Segundo uma nota de imprensa do partido, face à alteração dos seus estatutos, no início de 2018, todos os órgãos serão extintos em novembro, a nível nacional, para dar lugar a comissões políticas, e no caso dos Açores, a uma regional “completamente restruturada”.

No âmbito da sua estratégia de política de proximidade, na região vai ser criado um novo Espaço PAN, que será inaugurado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no início de 2019.

“Será criado um conjunto de ferramentas para aproximar os cidadãos do PAN, como os filiados, com o objetivo de acompanhar o nosso crescimento e ideais, bem como para enaltecer a militância individual e o debate participativo interno do grupo regional” afirma Pedro Neves.

Na moção de estratégia regional, o PAN-Açores defende que “preservar e expandir a natureza e a profundidade da liberdade é um trabalho contínuo, praticado em oposição aos que desejam vê-lo destruído”.

Para aquela força política, o desenvolvimento de uma “sociedade mais justa, mais compassiva e mais ética passa, necessariamente, pelo reconhecimento e pela valorização dos direitos humanos e sociais”, considerando-se que “estes serão sempre essenciais para estabelecer compromissos e definir responsabilidades entre e para todos”.