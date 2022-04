Líder da SAD do Santa Clara admite saída de Morita, mas recusa a de Lincoln

“Na quarta-feira, vai chegar mais um jogador e vamos tentar trazer, nos próximos dias, mais um ou dois jogadores. Estamos a trabalhar num defesa central e num avançado neste momento. E, quando o Morita sair, [alguém] para a sua posição. Mas temos Júlio Romão para a sua posição, por isso temos de falar com ‘staff’ e depois decidimos”, declarou o líder da SAD insular.

Uzun falava aos jornalistas à margem da apresentação do novo treinador do Santa Clara, Mário Silva, que decorreu no Estádio de São Miguel em Ponta Delgada.

O empresário turco admitiu que no verão recusou uma proposta de cinco milhões pelo médio japonês Morita, mas defendeu que agora é uma “situação completamente diferente”.

“O Morita é um jogador muito importante. Fico feliz pelo interesse dos clubes nos nossos jogadores, mas vamos ver o que vai ser melhor para o Santa Clara. Nesta situação, temos de pensar nas nossas finanças. Vamos ver”, disse.

E reforçou: “Em setembro ou em agosto era uma situação completamente diferente porque não estávamos por dentro dos assuntos. Agora, sabemos o quanto precisamos de dinheiro. Por isso é que precisamos de pensar sobre o assunto”.

Ismail Uzun revelou que existem três clubes a “perguntar” pelo médio Lincoln, um deles português, mas o presidente da SAD do Santa Clara defendeu que “ainda não é” altura de o brasileiro abandonar o clube açoriano.

“Penso que o Lincoln ainda não. Creio que podemos lucrar muito bom dinheiro pelo Lincoln no futuro. O Lincoln é muito importante para a equipa”, concluiu.