Lewis Hamilton selou 83.ª 'pole' da carreira na Fórmula 1 em Abu Dhabi

No circuito de Yas Marina, Hamilton selou a 83.ª ‘pole’ da carreira e 11.ª da época, ao bater o recorde do circuito, de 5.554 metros, que cumpriu em 1.34,794 minutos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que já assegurou o seu quinto título mundial de Fórmula 1, garantiu este sábado a ‘pole position’ para o Grande Prémio de Abu Dhabi, que fecha no domingo a temporada 2018.

