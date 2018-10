Leixões vence Porto Vólei e repete conquista a Supertaça feminina de voleibol

Depois de um jejum de 25 anos, a equipa de Matosinhos recuperou o troféu na época passada e voltou a conquistá-lo hoje, ao bater o Porto Vólei pelos parciais 25-15, 25-10 e 25-12.

Foi um triunfo natural e merecido da equipa mais forte, que parte como grande favorita à conquista do campeonato nacional.

O Leixões dominou as principais ações do jogo, do serviço ao bloco. Com a defesa em bom plano, a equipa orientada por Mário Martins nem precisou de acelerar muito nas ações atacantes junto à rede, onde a altura das jogadoras leixonenses fez a diferença.

O primeiro ‘set’ foi o mais equilibrado, pelo menos no início. Mas, à medida que o Leixões abria alguma vantagem no marcador, quebrava o ânimo das jogadoras do Porto Vólei.

Ainda assim, as atletas orientadas por João David entraram no segundo parcial com vontade de dar a volta ao texto. Começaram a vencer por 0-2 mas o Leixões empatou rapidamente e saltou para a frente do marcador aos 4-3. Aos 9-5, a capacidade de reação das detentoras da Taça de Portugal deixou de se fazer sentir diante das campeãs nacionais e o parcial fechou com 25-10.

O terceiro parcial foi praticamente uma cópia do anterior. As jogadoras do Porto Vólei conseguiram equilibrar no arranque do parcial, mas a menor experiência fazia sentir-se na hora de concretizar os ataques, que não redundavam em pontos. A menor experiência levou a vários erros não forçados e a partir dos 8-5 o Leixões voltou a disparar no marcador.

O encontro fechou com 25-12 numa falta na rede de Beatriz.

Jogo no Pavilhão Municipal de Vila Flor, em Vila Flor

Leixões - Porto Vólei, 3-0

Parciais: 25-15, 25-10, 25-12

Sob arbitragem de Hélio Ormonde e Rui Carvalho, as equipas alinharam da seguinte forma:

- Leixões: Eduarda Duarte, Bea Santos, Viviane Isidoro, Bruninha Gianlourenço, Ana Couto, Juliana Rosas e Beatriz Castro (líbero). Jogaram ainda: Catarina Costa, Carla Sousa, Ana Figueiras, Carolina Nunes, Cláudia Vila Cova, Mariana Lemos e Filipa Diaz.

Treinador: Mário Martins

- Porto Vólei: Mariana Maia, Carolina Ferreira, Beatriz Falcão, Sofia Gouveia, Margarida Reis, Anna Kobrock e Francisca Queirós (líbero). Jogaram ainda: Maria Miguel Santos, Maria Miguel, Beatriz Santos, Matilde Calado, Beatriz Pinheiro e Inês de Castro.

Treinador: João David

Assistência: Cerca de 400 espetadores.