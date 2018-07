As mais lidas

Os dois golos com que se chegou ao intervalo ocorreram em cinco minutos, primeiro numa conclusão de Ricardo Barros (18), na recarga a um primeiro cabeceamento de Ricardo Alves, respondendo Thiago Santana (23), também de cabeça, a cruzamento da direita de Rui Silva.

Leixões e Santa Clara empataram hoje 1-1, no jogo de apresentação da equipa da II Liga aos sócios

