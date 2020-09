'Leão' Nuno Santos está recuperado da covid-19 e segue para Paços de Ferreira

A confirmação foi dada pelo treinador adjunto dos ‘leões’, Emanuel Ferro, na conferência de imprensa de antevisão da partida, em Alcochete, onde referiu, também, que o esquerdino é o único dos jogadores do plantel que se encontravam em isolamento que já obteve ‘luz verde’ da Direção-Geral da Saúde para reintegrar a comitiva.

“O Nuno [Santos] é o único que estará presente na convocatória. Os outros, neste momento, não estão. Conseguimos incluir um programa de treino que faz a manutenção da forma física do jogador para poder estar disponível para a competição. Estava em isolamento, mas conseguimos que tivesse condições para manter a forma desportiva”, reforçou o adjunto de Ruben Amorim, técnico principal que, por sua vez, continua em isolamento profilático.

Sobre o desafio de domingo, com o Paços de Ferreira, Emanuel Ferro desvalorizou o pouco tempo de recuperação após a vitória de quinta-feira sobre o Aberdeen (1-0), da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e prometeu uma equipa “competitiva, recuperada e com ambição de vencer”.

“Vamos fazer alguns ajustes estratégicos, que não foram tão trabalhados, mas isso não implica maior ansiedade dos jogadores. O trabalho de recuperação é fundamental e as questões estratégicas foram trabalhadas com o tempo que tínhamos disponível. O tempo curto condiciona a preparação estratégica, mas faz parte dos períodos de competição mais intensa em determinados períodos da época e estamos preparados para isso”, sublinhou o técnico responsável por orientar a equipa no relvado enquanto durar a ausência de Ruben Amorim.

Sobre uma aparente quebra física da equipa na parte final do jogo de quinta-feira, Ferro enalteceu o facto de os jogadores terem percebido que a manutenção da posse de bola seria a melhor estratégia perante as dificuldades que o adversário colocava.

“Marcámos um golo e tivemos pela frente um adversário que pressionou muito pouco e aquilo que pressionava nós ultrapassávamos facilmente. Se estivéssemos a empatar ou a perder seria de outra forma. Quando a equipa está carregada de fadiga, tem mais dificuldade em tomar boas decisões”, sustentou.

Já frente ao Paços de Ferreira, uma equipa que vai colocar “dificuldades muito semelhantes às da época passada”, que tem “uma personalidade forte, com processos simples e que não abdica da estabilidade defensiva”, o técnico não desvendou qual será a abordagem em termos ofensivos, depois de, contra os escoceses, Jovane ter aparecido a jogar no corredor central e Tiago Tomás descaído sobre a direita.

“O Jovane ali dá-nos coisas diferentes do que se jogar na ala. O Sporar e o TT [Tiago Tomás] a mesma coisa. As nuances são diferentes e nós acreditamos que em cada jogo umas poderão ser melhores que as outras. Também faz parte das escolhas e gestão do esforço dos jogadores. Cada jogo é um momento próprio. Temos um plantel variado que nos dá diferentes opções”, analisou o técnico.

Instantes após a conferência de imprensa, a comitiva ‘leonina’ seguiu viagem para o norte do país, sem revelar a convocatória para o encontro com os pacenses.

O Sporting defronta o Paços de Ferreira no domingo (18:30), no Estádio Capital do Móvel, em encontro da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol que marca a estreia dos ‘leões’ no campeonato, após o adiamento do encontro da 1.ª jornada, frente ao Gil Vicente, devido ao elevado número de casos positivos de covid-19 em ambos os clubes.