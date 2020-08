LE: Rio Ave e Sporting ficam a conhecer primeiros adversários

Na terça-feira, será a vez de o Sporting ficar a saber a equipa ou equipas que poderá defrontar na terceira pré-eliminatória da prova, depois de ter falhado o acesso direto à fase de grupos, ao terminar a última edição da I Liga portuguesa no quarto lugar. Neste sorteio, os ‘leões’ terão igualmente o estatuto de cabeças de série.

Agora comandado por Mário Silva, que foi o escolhido para render Carlos Carvalhal, que rumou ao Sporting de Braga, o Rio Ave já sabe que vai evitar equipas como o Tottenham, de José Mourinho, o AC Milan, de Rafael Leão, o Granada, de Rui Silva e Domingos Duarte, o Galatasaray, o Copenhaga, o Basileia ou o Wolfsburgo.

Da longa lista de 34 possíveis adversários dos vila-condenses existem algumas equipas bem ‘simpáticas’, como o Lincoln, de Gibraltar, o Progrés, do Luxemburgo, o Hibernians, de Malta, o Riteriai, da Lituânia, o Bala Town, do País de Gales ou o B36 Tórshavn, das Ilhas Faroé.

Mesmo que desportivamente sejam em teoria acessíveis, rivais como o Kaisar, do Cazaquistão, o Neftci, do Azerbaijão, e o Sfintul, da Moldávia, prometem complicar a vida à formação portuguesa, sobretudo caso tenha que jogar fora, devido à logística e à duração das viagens.

Os gregos do Aris e OFI Creta podem complicar a vida do Rio Ave, assim como o Servette, da Suíça, os suecos do IFK Gotemburgo e do Hammarby, ou até o Bodo/Glimt, vice-campeão norueguês e equipa que atualmente lidera o campeonato do seu país com larga vantagem (10 pontos), sem derrotas e com apenas dois empates em 15 jogos.

No lote de possíveis adversários, destaque também para a presença do Kukesi, do Laçi e do Teuta, três equipas da Albânia.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão agendados para 17 de setembro e todas as rondas preliminares até à fase de grupos serão jogadas em apenas um jogo, à porta fechada e sem vídeoárbitro.

Depois da estreia auspiciosa em 2014/15, em que alcançou a fase de grupos, o Rio Ave caiu na terceira pré-eliminatória em 2016/17 e ficou pela segunda pré-eliminatória em 2018/19.

No primeiro dia de setembro, o Sporting ficará a saber o seu adversário ou possíveis adversários na terceira pré-eliminatória, sendo certo que PSV Eindhoven, Besiktas, AEK Atenas e Rostov não poderão defrontar os ‘leões’, por estarem igualmente do lado dos cabeça de série.

Charleroi (Bélgica), Desna (Ucrânia), Alanyspor (Turquia), Sonderjyske (Dinamarca), Αnorthosis Famagusta (Chipre), St. Gallen (Suíça), Vojvodina (Sérvia) e Lokomotiva Zagreb (Croácia) são as equipas que já asseguraram um lugar nesta ronda e que podem calhar ao Sporting.

A terceira pré-eliminatória joga-se em 24 de setembro e o ‘play-off’ disputa-se em 01 de outubro, numa fase bem cedo da temporada que pode ser determinante para o Sporting, já que um ‘tropeção’ deixa a equipa de Rúben Amorim prematuramente fora das competições europeias.

Esta época, a final da Liga Europa está marcada para Gdansk, na Polónia.