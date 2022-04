Lava já ameaça as casas mais perto de vulcão em erupção nas Canárias

De acordo com as imagens gravadas por um cidadão que as disponibilizou à agência espanhola de notícias, há uma língua incandescente que virou já uma curva da estrada e desde lentamente, paralela a algumas habitações.

Pelo menos uma das casas está completamente rodeada por lava e a outra tem material vulcânico num dos seus lados, escreve ainda a Efe, que lembra que a zona mais perto da erupção já foi evacuada.

O vulcão que esta tarde nasceu na zona de Cabeça de Vaca, no município de El Paso, na ilha de La Palma, nas Canárias, têm sete bocas ativas que emitem lava, que está a avançar de forma lenta, de acordo com o porta-voz do Instituto Vulcânico das Canárias, David Calvo.

O rei de Espanha, Felipe VI, já telefonou ao presidente do governo regional das Canárias, Ángel Victor Torres, para se inteirar da situação e transmitir "todo o apoio" à população, anunciou Ángel Victor Torres numa mensagem no Twitter.

O vulcão Cumbre Vieja entrou hoje em erupção na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.

O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).

O Instituto Geográfico Nacional e o Instituto Vulcanológico das Canárias registaram desde 11 de setembro um importante acumulado de milhares de pequenos sismos na periferia do Cumbre Vieja, com epicentros a mais de 20 quilómetros de profundidade que, progressivamente, foram ascendendo à superfície.

Desde o início da semana a ilha encontrava-se em alerta amarelo devido ao risco de erupção vulcânica na zona (nível 2 de 4).

Hoje de manhã, as autoridades começaram a retirar as pessoas com problemas de mobilidade nas localidades dos municípios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Villa de Mazo e Fuencaliente.

Desde que há registos históricos – desde a conquista das Canárias no século XV – La Palma foi cenário de sete das 16 erupções vulcânicas registadas no arquipélago.

Os serviços de emergência estão de prevenção para a eventualidade de terem de evacuar cerca de um milhar de pessoas, alertaram as autoridades.

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. No seu ponto mais próximo com África dista 100 quilómetros de Marrocos.

A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da ilha portuguesa da Madeira e 1.428 quilómetros da ilha do Sal (Cabo Verde).