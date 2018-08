Lar D.Pedro V, na Praia da Vitória, assinalou 156 anos de existência

O Vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Carlos Armando Costa, enalteceu, esta sexta-feira, o “meritório trabalho” desenvolvido ao longo dos anos, em todo o Concelho, pelo Lar D. Pedro V, “ao serviço do apoio social à comunidade e, em particular, aos mais necessitados”.

Na sessão solene comemorativa dos 156 anos do Lar D. Pedro V, na Praia da Vitória, Carlos Armando Costa felicitou a Instituição Particular de Solidariedade Social que “presta um serviço meritório a toda a população do Concelho”, destacando as valências de Serviço de Apoio Domiciliário, Residências Assistidas, Centro de Dia e o Clube de Saúde do Lar D. Pedro V, que inclui serviços de Fisioterapia, Ginásio, Consultórios e Análises Clínicas, para além da sua estrutura principal, o internamento de Idosos.



Nestas celebrações, o Vice-presidente da Autarquia Praiense ouviu ainda o Presidente da Direção do Lar D. Pedro V renovar a disponibilidade da Instituição em ser um parceiro ativo do Município no apoio aos mais idosos e necessitados, assim como foi revelado que este Lar é o primeiro dos Açores certificado pelas normas de qualidade ISO 9001.

O Lar D. Pedro V foi fundado em 10 de agosto de 1862, então como o “Asylo de Mendicidade D. Pedro V”, em homenagem ao “Rei Bondoso”. Inicialmente ficou instalado nos granéis da Santa Casa da Misericórdia, debaixo das enfermarias do Hospital, mudando-se para as atuais instalações, o antigo Convento da Luz, a 28 de setembro de 1865.

Em 1981, o “Asylo de Mendicidade D. Pedro V” alterou o seu nome para Lar D. Pedro V, tendo esta mudança como objetivo retirar-se o carácter depreciativo da expressão asilo, sem abdicar, contudo, dos princípios do fundador que eram acudir e minorar as necessidades das pessoas mais idosas, assentes nos valores da humanização dos serviços, integridade, profissionalismo e confiança.

Como Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos e seguindo sempre uma filosofia de atuação de justiça entre os indivíduos, o Lar D. Pedro V, tirando proveito da experiência acumulada ao longo dos anos, tem sabido adaptar-se a uma nova realidade social, criando estruturas de apoio que possam dar uma resposta cabal às necessidades diárias das pessoas mais idosas.

As estruturas criadas ao longo dos anos vieram colmatar uma lacuna existente no Concelho da Praia da Vitória, a nível de apoio a idosos e também em relação às necessidades sentidas pela comunidade em geral.