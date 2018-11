A Biblioteca Municipal de Vila do Porto, em Santa Maria, acolhe na próxima sexta-feira, dia 30 de novembro, o lançamento do livro: "Pena de Pássaro", de Flávia Medeiros.

A escritora Flávia Medeiros regressa, assim, a Vila do Porto para a cerimónia de lançamento do seu novo livro "Pena de Pássaro", o mesmo tem a singularidade de ser composto por ilustrações de meninos e meninas marienses, refere nota de imprensa



A cerimónia é aberta ao público e está agendada para as 20h30.