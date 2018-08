Lançado concurso para pavimentação do Caminho Rural do Fundo, em Santa Maria

A obra, além da pavimentação em betão betuminoso, prevê a correção e melhoramento da rede de drenagens, dotando o caminho de um sistema mais eficaz de escoamento da água da chuva, refere nota do Excecutivo.



Com uma extensão de cerca de um quilómetro, a intervenção prevista para o Caminho Rural do Fundo vai melhorar a acessibilidade a cerca de uma dezena de explorações agrícolas, numa área com 30 hectares de pastagem.

Esta empreitada insere-se no plano da Direção Regional dos Recursos Florestais para o corrente ano, que contempla um investimento global de 6,2 milhões de euros.