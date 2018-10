A Câmara Municipal de Lajes das Flores associa-se ao movimento "Onda Rosa" da Liga Portuguesa contra o Cancro, mantendo a iluminação da sua fachada e do Jardim Municipal com tons côr-de-rosa.

A autarquia de Lajes das Flores associa-se ao movimento "Onda Rosa" da Liga Portuguesa contra o Cancro, que visa estimular a participação da população para a sensibilização, prevenção e diagnóstico precoce do Cancro da Mama, mantendo, assim até ao dia 30 de outubro, a iluminação da sua fachada e do Jardim Municipal com tons côr-de-rosa.



Refira-se que o mês de outubro é assinalado por duas efemérides, nomeadamente, no passado 15 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.