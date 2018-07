Lagoa vai receber a escola Inetese Açores

O atual edifício da Pousada da Juventude de Lagoa, é o local que reúne todas as condições para acolher as instalações escolares, bem como a sede do Instituto, depois de realizadas as avaliações e requisitos legais.





Desta forma, de acordo com nota da autarquia, o edifício será alvo de obras de adaptação para o dotar dos meios necessários não só para a execução do projeto educativo orientado por critérios de renovada qualidade e inovação, mas também para a melhoria das condições de trabalho da comunidade escolar, promovendo o crescimento e a notoriedade do percurso educativo dos alunos.





A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, considera que “para o nível de desenvolvimento que a cidade de Lagoa tem vindo a alcançar, estava em falta uma escola desta natureza. O município tudo tem feito em prol da melhoria da educação dos jovens lagoenses, mas estava em falta uma estrutura na área vocacional e profissionalizante, sendo esta decisão relevante para o desenvolvimento sustentado do concelho que trará aos estudantes uma maior oferta formativa, sem descurar que para a Lagoa será uma mais valia a diferentes níveis, nomeadamente educacional, cultural, económico, e para o futuro desses jovens, garantirá uma maior flexibilidade de emprego” pois, reforça Cristina Calisto, “é uma escola com créditos firmados no panorama da formação profissional nos Açores que, ao localizar-se no concelho da Lagoa, beneficiará de uma melhor centralidade geográfica e facilidade de acesso”, diz citada em nota de imprensa.





A autarquia e a escola Inetese Açores acreditam que podem potenciar a (re)qualificação profissional dos recursos humanos cuja empregabilidade concorre para o desenvolvimento sustentado do Concelho, em particular, e da Região em geral.





Criada no ano letivo 2002-2003, a Inetese Açores tem assumido um papel de relevo na formação de inúmeros jovens açorianos dotando-os de saberes e competências ajustados às solicitações do mercado de trabalho, refere a nota.





A escola tem no seu referencial educativo/formativo uma diversidade de áreas de formação, entre elas, o comércio, a contabilidade e fiscalidade, a gestão, a administração, o secretariado e trabalho administrativo, o turismo e os transportes.