Lagoa terá hotel da cadeia Hilton até ao terceiro trimestre de 2020

Até ao terceiro trimestre de 2020 estará concluída a construção do Hotel Double Tree, do grupo internacional Hilton, que se vai localizar na Lagoa. Num investimento global de 12 milhões de euros, o novo hotel de quatro estrelas terá 101 quartos, estando esta unidade concebida a pensar no apoio logístico ao futuro Hospital Internacional dos Açores, tendo sido concebido pela MultiConsult. Gomes de Menezes, Arquitectos.