Lagoa recebeu I Congresso de Fisioterapia do Atlântico

O evento consistiu numa partilha de informação/debates entre fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala, oriundos do continente, Madeira, Cabo Verde, Canárias e dos Açores,.





Na ocasião, a presidente da autarquia de Lagoa, Cristina Calisto, salientou que o concelho “tem vindo a afirmar-se no panorama regional como um centro estratégico de desenvolvimento que está a iniciar um promissor ciclo na prestação de cuidados de saúde nos Açores, com a instalação do Hospital Internacional dos Açores, aqui no Tecnoparque”, disse citada em nota de imprensa.









Por outro lado, a autarca recordou que este executivo coloca em primeira linha de ação o “bem-estar das pessoas, neste caso concreto, numa área fundamental, assumindo a promoção da saúde como uma prioridade”, acrescentando que a mesma “exige uma mudança na forma como as pessoas, as organizações e o Poder Local pensam e tomam decisões sobre essa matéria tão importante para todos nós”.





Cristina Calisto recordou ainda que no concelho tem-se desenvolvido medidas de promoção da saúde através do desporto, nomeadamente, apostando nos trilhos pedestres e motivando as pessoas a tirarem proveito dos circuitos de manutenção, que são recursos disponíveis, ao ar livre e gratuitos, bem como os projetos “Náutica 0”, “Lagoa Ativa, Famílias em Movimento” e o “Projeto Sénior”, lançados em prol da promoção de estilos de vida saudáveis.