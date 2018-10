Lagoa recebe este domingo prova de BTT pontuável para o campeonato do mundo

Arranca este fim de semana, a mais importante prova de BTT do calendário Regional, a Azores Mountain Bike Marathon 2018, prova que integra a Taça do Mundo de Maratonas da UCI (União Ciclista Internacional), numa organização da Associação de Ciclismo dos Açores e da Federação Portuguesa de Ciclismo.

No domingo, dia 7 de outubro, a passagem pela cidade de Lagoa, será entre as 09h00 e as 12h00, onde os ciclistas percorrerão vários locais do concelho, mais especificamente, o Tecnoparque, Miradouro da Macela, Serra de Água de Pau (Janela do Inferno), a Estrada dos Remédios até à vila de Água de Pau (Troço de Rally) e o Largo do Cardoso, em Água de Pau.

A Azores Mountain Bike Marathon tem uma extensão de 90 quilómetros, sendo que se irá realizar, este ano, num percurso diferente, percorrendo grande parte dos trilhos que circundam a Lagoa do Fogo, passando por Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Lagoa

Mais de duas centenas de participantes farão parte desta prova de BTT, que conta, como cabeça de cartaz, do vencedor das últimas duas edições, o português Tiago Ferreira, da equipa DMT Racing Team. Por outro lado, a nível nacional vão estar presentes diversos atletas que competem na Taça de Portugal de Maratonas, que são atuais campeões nacionais nas diferentes categorias, e a nível internacional, vários desportistas, que ficaram no Top 10 nas últimas edições, juntam-se a este elenco.