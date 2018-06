Lagoa recebe atuação do Rancho Folclórico alentejano 'As Ceifeiras'

A praça de Nossa Senhora do Rosário, na Lagoa, é palco na próxima sexta-feira, dia 29 de junho, das atuações do Rancho Folclórico “As Ceifeiras”, oriundo de Alter do Chão, no Alentejo, e do Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo, de Ponta Delgada.

Numa iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e tem início previsto para as 21 horas, este evento surge no âmbito de uma parceria que a “autarquia tem procurado fomentar, por forma a trazer grupos oriundos de Portugal Continental, que valorizam a diversidade cultural, principalmente em termos musicais”, refere Albertina Oliveira, vereadora responsável pela cultura do concelho, em nota de imprensa.

Também no próximo fim de semana, a freguesia de Nossa Senhora do Rosário acolhe, as Festas do Sagrado Coração de Jesus, concretamente nos dias 1 e 2 de julho.

Desta forma e no domingo, pelas 18h00, terá lugar a procissão em honra do sagrado Coração de Jesus, que irá percorrer várias ruas desta freguesia, sendo que, os movimentos da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, jovens que realizaram a primeira comunhão, adolescentes da Profissão de Fé, demais entidades e instituições, irão incorporar a mesma.

No mesmo dia, pelas 21h30, na praça de Nossa Senhora do Rosário irá atuar a Banda Filarmónica Estrela D´Alva, seguindo-se, no dia 2 de julho, às 21h30, do concerto do grupo “Imperadores”.