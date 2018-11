Lagoa recebe 2ª edição da São Silvestre a 29 de dezembro

A Câmara Municipal de Lagoa em parceria com o Clube Desportivo Operário Lagoa , levam a cabo a 2ª edição da São Silvestre Cidade Lagoa, no dia 29 de dezembro, sendo que, este ano, a prova contará para o Campeonato de Estrada da Associação de Atletismo de São Miguel.

De acordo com nota da autarquia, a 2ª edição da São Silvestre Cidade de Lagoa será, simultaneamente, um evento de competição e de convívio, "capaz de promover a prática de atividade física enquanto elemento de estilos de vida ativos e saudáveis, através da proximidade entre o cidadão comum e atletas federados".



Na edição deste ano "pretende-se seguir os requisitos de uma prova de cariz competitivo, tanto do ponto de vista da segurança como do rigor técnico, tendo sido já manifestado o interesse em participar por parte de atletas de topo do panorama nacional. Contudo e atendendo à época do ano em que decorrerá a prova, a ambição da autarquia passa, também, por cativar famílias e grupos de amigos, independentemente da idade ou da condição física, estando igualmente prevista a modalidade de caminhada", lê-se na nota.



A concentração está prevista para as 16 horas no Tecnoparque. A São Silvestre começa com a realização de uma prova mais curta para menores de 14 anos, com as distâncias a serem diferentes para os respetivos escalões etários, mas a hora da partido é igual para todos, ou seja, às 16h30.



Para as 18 horas está prevista a partida para a corrida 'principal', que terá um número de voltas diferentes para o feminino e o masculino, e de acordo com o escalão.



No final da corrida será oferecido um lanche aos participantes, num convívio que acompanhará a entrega de prémios aos três melhores classificados de cada escalão masculino e feminino.



Todos os interessados deverão proceder à inscrição para o evento, preenchendo o formulário disponível no sítio da Câmara Municipal de Lagoa, em www.lagoa-acores.pt.