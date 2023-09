Lagoa investe 808 mil euros no projeto “Lagoa Digital”

A Câmara Municipal de Lagoa, enquanto líder do consórcio no projeto “Lagoa Digital”, um dos 65 aprovados a nível nacional no âmbito da medida “Bairros Comerciais Digitais”, recebeu na quarta-feira a declaração de compromisso, no Palácio da Bolsa, no Porto, numa cerimónia presidida pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Segundo uma nota da autarquia, o município, em consórcio com o Núcleo de Empresários de Lagoa – NELAG, “foi selecionado como candidatura elegível, com um valor de 808.281,28 euros, envolvendo cerca de 160 estabelecimentos e abrangendo uma área de intervenção de 12,83 hectares, nas principais artérias da cidade de Lagoa”.

O vice-presidente da Câmara de Lagoa, Frederico Sousa, que representou a autarquia na iniciativa, considerou que o momento “é o ponto de partida para um projeto de transformação da cidade de Lagoa”.