Lagoa está a assinalar o Dia Mundial da Saúde

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde, que se assinalou domingo, dia 7 de abril, a Lagoa está a acolher vários eventos, em diferentes localidades.

Esta segunda-feira e até às 15 horas, na Praça de Nossa Senhora do Rosário, está a decorrer vários rastreios, nomeadamente, a doenças respiratórias, como espirometrias para despiste da asma e da doença pulmonar crónica obstrutiva, avaliação do marcador do tabagismo e questionários para despiste de síndrome de apneia do sono. Esta atividade conta com a parceria do Serviço de Pneumologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.







Por seu turno, o CEFAL (Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa) realiza amanhã, dia 9 de abril, pelas 14h30, uma sessão de informação sobre alimentação saudável, ministrada pela Nutricionista Catarina Rola, no Centro de Convívio de Idosos, valência da responsabilidade do Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã, contando com o apoio da Farmácia Mântua.