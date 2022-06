Lagoa assinalou o Dia Mundial da Criança

Desta forma, o cineteatro lagoense Francisco d´Amaral Almeida recebeu um concerto didático, promovido pela Associação Musical de Lagoa, que contou com a presença da vereadora com o pelouro da educação e juventude, Albertina Oliveira, em representação da Câmara Municipal da Lagoa, indica nota de imprensa.



Em colaboração com a Banda Militar dos Açores, o concerto destinou-se aos mais novos, mais precisamente aos alunos do 1.º ciclo e dos Programas de Educação Especial, da Escola Básica Integrada (EBI) da Lagoa.



A nota de imprensa da autarquia diz ainda que o departamento pré-escolar da EBI da Lagoa, organizou várias atividades lúdicas que decorreram na Praça de Nossa Senhora do Rosário, nomeadamente com jogos tradicionais, músicas e coreografias.