Lagoa assinala Novembro Azul Prevenção do Cancro do Homem

A Câmara Municipal de Lagoa associa-se ao Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro para assinalar o mês Novembro Azul Prevenção do Cancro do Homem, através da iluminação a azul do edifício do Paços do Concelho.

De acordo com nota de imprensa, esta iniciativa, através do mês internacional da consciencialização para as doenças masculinas, pretende dar ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro da próstata.





O executivo da Câmara Municipal de Lagoa considera este género de ação uma forma fundamental de apelar à mudança de comportamentos perante a doença, mas, sobretudo, insistir na divulgação de informação relativa ao rastreio, diagnóstico e prevenção do cancro.





Segundo o Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o diagnóstico precoce pode ser a chave para o melhor resultado do tratamento e qualidade de vida após o mesmo, recomendando a vigilância médica anual se não houver histórico familiar e a partir dos 45 anos.





Em Portugal, o cancro da próstata é o tipo de cancro com mais importância e frequência no homem, assim sendo, é fundamental que as ações sejam imediatas, por forma a salvar vidas, através do diagnóstico e tratamento.