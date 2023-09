Lagoa adere à iniciativa “Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias”

Entre outras iniciativas programadas, no concelho da Lagoa será implementada a prática do ‘Bookcrossing’, que surgiu nos Estados Unidos da América, e que “consiste em deixar um livro, num local público destinado para o efeito, para que possa ser encontrado e lido por outros e partilhado novamente”, referiu a Câmara da Lagoa.

A iniciativa “Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias” pretende promover atividades “que evidenciam que as questões das literacias básicas, da leitura, da escrita, do digital e da aprendizagem ao longo da vida são fulcrais para se obter uma sociedade livre, justa e solidária, em prol do bem-estar e felicidade da comunidade”, segundo a fonte.