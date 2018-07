“Lagoa Activa – Famílias em Movimento” decorreu esta terça-feira

O Campo Municipal João Gualberto Borges Arruda, na Lagoa, foi palco esta terça-feira, de mais uma edição do “Lagoa Activa – Famílias em Movimento”.

Numa iniciativa do Polo Local de Desenvolvimento e Coesão Social do concelho de Lagoa, na vertente de Plano de Intervenção para a Promoção e Inclusão Social Juvenil, a atividade desta terça-feira foi aberta à comunidade jovem lagoense e suas famílias.





Estiveram igualmente presentes as entidades desportivas que colaboraram neste processo, por forma a possibilitar um contacto com os jovens e famílias, com o intuito de criar laços, que se espera, que se possam tornar duradouros, refere nota de imprensa da autarquia.





A iniciativa, que se enquadra-se no trabalho interinstitucional que tem vindo a ser desenvolvido numa parceria entre a Câmara Municipal de Lagoa e o Instituto da Segurança Social dos Açores, em conjunto com outras entidades sociais e desportivas, teve por objetivo, o estreitamento de laços no eixo jovem/ escola/ família/ comunidade, na medida de comportamentos aditivos e estilos de vida saudáveis.





Acrescenta a nota que o município de Lagoa entende o desporto como uma das vias com maior sucesso na diminuição da propensão para comportamentos de risco e exclusão social. Por este motivo “pretende-se apelar ao papel ativo das entidades que partilham a mesma ideologia e promovem o desporto como um veículo para a adoção de estilos de vida saudáveis, de educação pessoal e cívica”.