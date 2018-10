Lagoa acolheu reunião da Assembleia Intermunicipal

Esta reunião bianual está inserida no âmbito do VII Fórum da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que irá decorrer amanhã, dia 26 de outubro, no Nonagon.







Em cima da mesma esteve a alteração nos órgãos sociais da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis; a adesão de novos membros; A proposta sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2019; o acordo de colaboração entre a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, entre outro assunto, avança nota de imprensa da autarquia da Lagoa.





A Mesa da Assembleia desta quinta-feira foi composta por José Maria Costa, presidente da Assembleia Intermunicipal de Viana do Castelo, Ana Gouveia, 2ª Secretária de Miranda do Corvo, Joaquim Cardador dos Santos, presidente do Conselho de Administração, do Seixal, e a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto.





A reunião contou com 34 municípios, nomeadamente: Almodôvar, Azambuja, Barreiro, Braga, Castro Marim, Coimbra, Cuba, Figueira da Foz, Gondomar, Lisboa, Loulé, Loures, Miranda do Corvo, Monção, Monchique, Odemira, Oeiras, Palmela, Ponta Delgada, Porto, Póvoa do Lanhoso, Ribeira Grande, Santo Tirso, Serpa, Seixal, Setúbal, Soure, Torres Vedras, Valongo, Viana do Castelo, Vidigueira, Vila Franca de Xira e Vila Real e Lagoa – Açores.