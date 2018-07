Kris Kolanus e Rhiannan Iffland lideram prova açoriana do Red Bull Cliff Diving

O polaco Kris Kolanus e a australiana Rhiannan Iffland destacaram-se esta sexta feira no primeiro dia da etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series, que decorre no ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

"É excelente começar a liderar, mas amanhã (sabado) será o dia mais difícil, com o salto da plataforma de 27 metros", admitiu Kris Kolanus, no primeiro dia da única prova portuguesa do circuito mundial de saltos para a água de grande altura.

O atleta polaco conseguiu assim ultrapassar Steven Lobue, que ficou em segundo lugar, atual líder do 'ranking', que venceu a etapa anterior realizada em Bilbau, Espanha.

O mexicano Jonathan Paredes, atual detentor do título, terminou em terceiro lugar aquele que foi o primeiro dia da terceira etapa do Red Bull Cliff Diving World Series.

Na competição feminina, foi a autraliana Rhiannan Iffland que conseguiu liderar, ficando à frente de Jessica Macaulay, atleta convidada da prova, que se estabeleceu no segundo lugar.

"Terminei o dia forte e estou confiante, essa confiança vai ser determinante para amanhã (sábado)", disse Rhiannan Iffland, campeã mundial de 2016.

Neste primeiro dia de prova em que se cumpriram as duas primeiras rondas, que incluíram saltos diretamente das rochas, as condições meteorológicas não foram as mais favoráveis para a prática da modalidade, registando-se algum vento e ondulação.

Os 14 atletas masculinos e 10 atletas femininos regressam este sábado à competição, que se realiza pela sétima vez consecutiva no ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.