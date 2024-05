Kremlin prepara visita de Putin à Coreia do Norte

"O Presidente Putin recebeu um convite para fazer uma visita oficial à Coreia do Norte. Essa visita está a ser preparada. Anunciaremos as datas dessa viagem no devido tempo", disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, à agência de notícias russa Ria Novosti.

O Presidente russo recebeu o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, na Rússia em setembro de 2023.

O Ocidente, em particular os Estados Unidos, acusam o regime de Pyongyang de fornecer armas e munições à Rússia para a sua campanha militar na Ucrânia.

Em janeiro, Putin encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choi Son-hee, em Moscovo, num novo sinal de aproximação entre os dois países que têm uma fronteira comum.