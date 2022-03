Kiev recusa corredores humanitários para Bielorrússia e Rússia

premium

O diretor do OKEANOS, o Centro de I&D da Universidade dos Açores que se dedica ao estudo dos recursos vivos marinhos no arquipélago, considera que seria importante monitorizar o navio mercante que se afundou a cerca de 25 milhas náuticas (aproximadamente 46 quilómetros) fora do limite da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa.