Kappa Jota, Estraca e DJ Order são cabeças de cartaz do Festival Azure

A 11ª edição do Festival Azure, decorre nos dias 13 e 14 de julho, na zona de lazer de Santa Bárbara, em Angra do Heroísmo e tem como objetivo promover os artistas regionais e oferecer um cartaz alternativo e diferenciado dos demais eventos na região.

Desta forma e de acordo com a organização, citada em nota de imprensa, um dos artistas que marcará presença no evento é Kappa Jota, que se prevê que seja o ponto alto do festival, sendo a primeira vez que vem aos Açores. Estraca, uma das maiores promessas da música nacional, estará também pela primeira vez na região.

DJ Oder é outro dos nomes do festival. DJ Order foi considerado o “Melhor DJ” e “Melhor Produtor” nos Portuguese DNB Awards de 201 1 e no ano seguinte conquistou os troféus de “Melhor DJ”, “Melhor Produtor” e “Melhor Faixa”.

Por outro lado, a organização criou uma noite dedicada a uma faixa etária acima dos 30 anos e, deste forma, no sábado dia 14 de julho, um dos dois palcos do festival terá os terceirenses Ram e a 'Festa dos Trintões'.

O restante cartaz é composto por DJ Juggler e por artistas açorianos, entre eles Psytoon, Goldshake & Bekawa, João Luís, Luís Bravo, Hugo 3M e Macow & Gonga.

Refere ainda a organização que algumas atividades e campanhas de sensibilização irão ter lugar ocorrerão nos dois dias do evento que continua a ter uma forte preocupação ambiental e prima por uma decoração baseada maioritariamente na reutilização de materiais.

O Festival Azure é uma organização da Jaçor – Juventude dos Açores, que conta com os apoios da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Governo Regional dos Açores e de várias associações e entidades públicas e privadas.