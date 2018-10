Juventus perde quase 10% no fecho da bolsa de Milão após acusações a Ronaldo

As mais lidas

"Cristiano Ronaldo mostrou o seu grande profissionalismo e dedicação nos últimos meses, o que é muito apreciado por todos na Juventus, e os factos incriminatórios que remontam a quase dez anos não mudam essa opinião", disse a Juve, no Twitter.

Segundo a agência de notícias francesa France Press, o título, que subiu desde a chegada do atacante português a Turim, em julho, fechou a perder 9,92%, para 1,19 euros, num mercado que registou uma queda de 1,29%.

Os títulos do clube de futebol da Juventus caíram hoje quase 10% no fecho da Bolsa de Valores de Milão, quando cresce o mal-estar à volta de Cristiano Ronaldo, acusado de violação nos Estados Unidos da América.

