“Juventude em Perspetiva” é a moção temática da JSD

A JSD/Açores vai apresentar ao 23º Congresso Regional do PSD/Açores, que decorre no próximo fim de semana, em Vila Franca do Campo, uma moção temática intitulada "Juventude em Perspetiva", um documento que, segundo o líder da estrutura, Flávio Soares, “concentra o leque de propostas políticas relativas a problemáticas relacionadas com a juventude açoriana que temos apresentado ao longo deste mandato, revelando as suas preocupações e anseios”.

De acordo com Flávio Soares, “a nossa moção é assim um pacote de propostas, que vai desde o emprego, a educação e a habitação até à saúde e ao Conselho de Juventude dos Açores. O nosso principal objetivo é, dos jovens para os jovens, dar voz à juventude dos Açores”, adianta em comunicado.







“Em cada uma das nossas nove ilhas, cada estrutura da JSD/Açores, trabalha com o mesmo propósito. São as nossas fontes de conhecimento sobre as problemáticas locais, e aceitam dar-lhes voz, encorpando o descontentamento e a vontade de mudança nas ações políticas atuais, com um espírito irreverente e uma atitude desafiadora”, refere o líder da estrutura.





Explica o comunicado que, na área do emprego, os jovens social democratas reforçam a sua proposta de modificação nos tempos de pagamento aos jovens integrados nos programas Estagiar, lutando por “períodos de pagamento da compensação pecuniária mais céleres, a necessidade do aumento das equipas de fiscalização ao desempenho de funções naqueles programas, ou a regressão das últimas modificações ao programa regional Estagiar U”.





Na área da habitação, defendem a criação de programas de apoio ao proprietário para o arrendamento jovem a preços de mercados descontados, uma vez que “na maioria dos casos o arrendamento a estudantes limita-se aos quartos”. Indicam ainda a criação de programas de reabilitação destinados exclusivamente ao alojamento estudantil nas cidades açorianas com maior procura, “uma vez que em zonas com elevada carga turística, começa a ser um relevante problema, até agora esquecido pelo Governo Regional”.





Outras das propostas defendidas pela JSD/Açores está relacionada com a educação e as questões sociais, defendendo a integração, em todas as escolas públicas regionais, de assistentes sociais, “porque o contexto sociofamiliar é entendido como um factor limitador da aprendizagem podendo ser decisivo no sucesso escolar das crianças e jovens da nossa Região”.





Com esta proposta, a JSD/Açores pretende “uma intervenção estratégica contínua, incidindo sobre os problemas sociais muito graves que assolam a nossa Região, e partindo de uma ação particular junto de crianças e jovens em meio escolar”, sublinha Flávio Soares.





A luta pela independência partidária do Conselho de Juventude dos Açores é para continuar porque “a JSD/Açores valoriza o trabalho daquele órgão do governo regional, pelo que defendemos a modificação ao seu funcionamento, atribuindo a presidência do mesmo aos jovens responsáveis associativos, que teriam a responsabilidade de convocar e coordenar os trabalhos. Entendemos que, só assim, é possível fomentar a participação livre e aberta de todos numa verdadeira representação da juventude", diz Flávio Soares, alertando ainda que “nenhum dos representantes das juventudes partidárias deve ser eleito para qualquer um dos cargos a criar”.





A JSD/Açores faz ainda referência no seu comunicado que é urgente um debate sério e alargado, “com os encarregados de educação, os professores e alunos, sobre o papel que desejariam para os profissionais de saúde nas escolas, sobre o aumento das dotações financeiras para a área, que permitam a formação de equipas multidisciplinares dedicadas em cada Unidade de Saúde de Ilha”.